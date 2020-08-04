Доклинические испытания казахстанской вакцины от коронавируса завершат 20 августа

По данным Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, где и разрабатывается вакцина, пять ее разработчиков уже испытали препарат на себе.

«26 июля 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. По прошествии нескольких суток самочувствие хорошее, температуры и аллергии нет. Доклинические испытания будут завершены 20 августа, результаты будут переданы в министерство здравоохранения РК», - говорится в сообщении НИИ.

После получения разрешения Минздравом с сентября ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19 (I фаза). В середине октября планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, она завершится в декабре. При этом с учетом мирового опыта (Китай, США, Россия) и необходимость обеспечения населения вакциной предусматривается сокращение количества фаз клинических испытаний с IV до II.

«В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов осуществлять производство вакцины на базе строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПББ. Проектная мощность завода - д 60 млн доз в год, завершение строительства – декабрь», - проинформировали в НИИ.