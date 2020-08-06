В Алматинской области на АЗС произошел взрыв, пострадали 2 человека

В городе Есик Алматинской области на АЗС произошел взрыв после ДТП, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ДЧС региона.

По информации пресс-службы ведомства, ЧП произошло сегодня утром. В автозаправочную станцию «Алем Оил» въехал Land Cruiser Prado, повредив газовую емкость. Последовал взрыв, загорелся внедорожник и Hyundai Tucson, пожар распространился на площадь в 700 кв. м. В результате пострадали водитель внедорожника и 30-летний оператор заправочной станции.

«Водителя 1948 года рождения с термическими ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Мужчина получил 90% ожогов тела первой степени. Другой пострадавший получил ушиб грудной клетки и после оказания первой медицинской помощи отпущен домой», - сообщили в ДЧС.

Пожарным понадобилось 40 минут, чтобы ликвидировать пожар. Находящиеся вблизи многоэтажные и частные жилые дома не пострадали.