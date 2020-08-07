Меньше тысячи новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 980 новых случаев коронавируса. У 478 человек проявились симптомы COVID-19, у 502 – бессимптомная форма.

Впервые за долгое время в столице зарегистрировано меньше двухсот новых случаев – 186. В Алматы зарегистрировано 175 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 92, в Карагандинской области – 85, в Западно-Казахстанской области – 58, в Алматинской области – 46, в Северо-Казахстанской области – 45, в Атырауской области – 44, в Жамбылской области – 40, в Костанайской области – 35, в Кызылординской области – 33, в Мангистауской области – 33, в Акмолинской области – 31, в Туркестанской области – 27, в Шымкенте – 26, в Павлодарской области – 22, в Актюбинской области – 2.

Всего, по данным Минздрава, с 13 марта в стране подтверждено 96 922 случая коронавирусной инфекции. В эту цифру не включены данные о заболеваемости пневмонией – ведомство предоставляет по ней статистику отдельно. Скончались от КВИ 1 159 человек, выздоровели 70 680.