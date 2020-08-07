Минэкологии намерено придать пойме реки Иртыш статус особо охраняемой территории

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов готовит проект по приданию статуса особо охраняемой территории пойме реки Иртыш, сообщила пресс-служба ведомства. Об этом рассказал на встрече с общественностью Павлодара министр Магзум Мирзагалиев.

«Идет доработка ранее незавершенного ТЭО по приданию статуса резервата пойме реки Иртыш. Сегодня в Казахстане около 9% территории имеет статус особо охраняемой. По рекомендации ООН и других международных организаций, этот показатель в течение 10 лет нужно довести до 12%. Как-раз таки пойма реки Иртыш может войти в список таких территорий», - сказал Мирзагалиев.

Он также обсудил с эко-активистами актуальные вопросы экологии региона. По словам министра, по Павлодарской области сейчас разрабатывается проект дорожной карты, в которой будут обозначены меры для улучшения экологической обстановки в регионе. При этом в министерстве настроены на совместную работу с общественностью города.

На встрече были также затронуты вопросы внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях (НДТ), расширения зелёных насаждений, улучшения экологической культуры населения и ужесточения штрафов за нарушения экологического законодательства. Мирзагалиев сообщил, что в Казахстане планируется внедрить международную практику по лимитам на уровень загрязнения в том или ином населенном пункте или регионе, соответствующие нормы заложены в новом Экологическом кодексе.

«В любом случае при строительстве любого вредного производства есть возможность общественных слушаний. Также в проекте нового Экокодекса заложены пункты об усилении влияния общественности на прохождение проектов. По вашему вопросу о зеленых насаждениях, мы заложим это в дорожную карту. Посадку деревьев планируем включить в План природоохранных мероприятий у предприятий, загрязняющих окружающую среду. Мы обсудим это и с компанией ERG. Также планируется ужесточить нормативно-правовую базу за вырубку деревьев, требовать компенсационную посадку деревьев и уход за ними в течение трех лет», - рассказал министр.

Что касается новых технологий, то, по словам Мирзагалиева, в проект нового Экологического кодекса внесена норма «наилучших доступных технологий».

«На них должны перейти около 1300 предприятий первой категории, то есть внедрить такие технологии, которые позволят в разы снизить объемы выбросов. Если мы переведем на НДТ хотя бы 50 предприятий, которые больше всего загрязняют окружающую среду, то уже решим вопрос на 80%. Аудит предприятий в этом направлении мы уже начали. В Европе на внедрение НДТ ушло 15 лет. В Казахстане также к 2035 году все действующие предприятия должны перейти на НДТ. Все предприятия, построенные с 2025 года, уже должны иметь работающие НДТ. Государство при этом готово отказаться от платы за эмиссии, чтобы у предприятий был стимул сэкономленные деньги вложить во внедрение НДТ», - сказал глава ведомства.

