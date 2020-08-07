Ко второй волне коронавируса «СК-Фармация» сформирует запас лекарств на 100 тыс. человек в месяц

В данный момент в Казахстане сформирован месячный запас лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Однако уже с 10 августа начнется отгрузка для формирования дополнительного двухмесячного запаса препаратов на вторую волну коронавирусной инфекции. Как сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев, по прогнозам Минздрава, на вторую волну запасы делаются из расчета 100 тыс. человек в месяц.

«Ведется работа по созданию так называемой подушки безопасности – в ускоренном режиме закупаются до 50 наиболее востребованных лекарств для формирования стабилизационного фонда в объеме двухмесячной прогнозируемой потребности на сумму 24 млрд тенге. Прогноз Минздрав нам дал. Это на 24 млрд тенге – примерно на 100 тыс. пациентов в месяц», - сообщил Искалиев, отметив, что отгрузка препаратов начнется уже с 10 августа.

Кроме того, напомнил он, в связи с резким ростом числа зараженных в конце июня – начале июля в больницах и провизорных центрах образовался дефицит лекарственных препаратов. Был разработан комплекс срочных мер, которые «помогли оперативно решить вопрос дефицита лекарств в краткосрочной перспективе».

«Это отгрузка месячного запаса лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции на 2,6 млрд тенге – то, что было в наличии у «СК-Фармации», закуп дополнительного объема на сумму 8,7 млрд тенге для 40 тыс. пациентов по прогнозам и формирование двухмесячного резерва по лекарственным средствам для лечения коронавируса для лечения 100 тыс. пациентов на сумму 24 млрд тенге для предупреждения второй волны коронавируса», - подчеркнул председатель правления компании.

Кроме того, в данное время в инфекционные больницы и провизорные центры отгружается 91 наименование препаратов, включенных в клинический протокол для лечения COVID-19. С момента появления коронавирусной инфекции отгружены лекарственные препараты на сумму 12,8 млрд тенге.

«Мы очень четко координируем с акиматами регионов на постоянной основе сверку остатков, анализ «красных зон» по препаратам острой необходимости, а также по прогнозной потребности в лекарствах на местах. Также смотрим на прогнозное потребление лекарств на местах. До сих пор приходят дополнительный заявки, и мы проводим дополнительный закуп, в том числе, по июлю – на 8,7 млрд тенге. К 10-15 августа мы обеспечим дополнительное потребление», - пообещал Искалиев.

Вместе с тем до 10 августа начнется отгрузка пяти препаратов, которые Минздрав добавил в протокол для лечения коронавируса или пневмонии на дому при легкой или средней степени тяжести. Это противовоспалительные препараты парацетамол и «Ибупрофен» и антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран».

«Сейчас завершаются процедуры закупа. Мы в ближайшее время до 10 августа начинаем отгрузку. Они закупаются на сумму 8,6 млрд тенге. Этого объема хватит на обеспечение 1 млн пациентов, по прогнозам Минздрава», - заключил глава «СК-Фармации».