Турция приостанавливает авиасообщение с Казахстаном

Вечером 7 августа официальный аккаунт Посольства Турции в Казахстане сообщил , что 5 августа Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.

Посольство Турции уточнило, что это решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа были выполнены при предоставлении необходимых разрешений.

Вопрос о возобновлении рейсов будет рассматриваться с учетом течения пандемии.

Официальный аккаунт Посольства Турции в Казахстане обратил внимание на то, что «Турция ценит меры, предпринимаемые братским Казахстаном в рамках борьбы с пандемией коронавируса». Посольство напомнило, что до настоящего времени из Турции в Казахстан дважды была осуществлена доставка медицинской помощи.