Решение было принято 7 августа
  • 183
Турция приостанавливает авиасообщение с Казахстаном
Фото Искандера Салиходжаева

Вечером 7 августа официальный аккаунт Посольства Турции в Казахстане сообщил, что 5 августа Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.

Посольство Турции уточнило, что это решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа были выполнены при предоставлении необходимых разрешений.

Вопрос о возобновлении рейсов будет рассматриваться с учетом течения пандемии.

Официальный аккаунт Посольства Турции в Казахстане обратил внимание на то, что «Турция ценит меры, предпринимаемые братским Казахстаном в рамках борьбы с пандемией коронавируса». Посольство напомнило, что до настоящего времени из Турции в Казахстан дважды была осуществлена доставка медицинской помощи.

Свежее из этой рубрики
Выплата компенсации заразившимся COVID-19 медикам Алматы затягивается из-за «технических вопросов» - Надыров
Новости
В Алматы намерены увеличить количество исследований на антитела к коронавирусу
Новости
Зампред «Астана РЭК» и его подчиненные подозреваются в мошенничестве и хищении средств предприятия
Просматриваемые
Новости
Турция планирует запретить авиасообщение с Казахстаном
Новости
В Казахстане за сутки коронавирус и пневмония подтвердились у 6,4 тыс. человек, умерло 66 пациентов
Новости
Жилстройсбербанк планирует со следующего года выдавать ипотеку онлайн
Новости
С заболевших коронавирусом в Алматы будут требовать расписку о соблюдении карантина
Новости
Рост заболеваемости коронавирусом Минздрав Казахстана ожидает осенью и зимой
Новости
За сутки почти 1,9 тыс. случаев коронавируса и пневмонии зарегистрированы в Казахстане, умерли 55 человек