Минздрав заявляет, что рост распространения коронавируса в Казахстане остановлен

В министерстве здравоохранения заверяют, что критический период с распространением коронавирусной инфекции Казахстан миновал и ситуация стабилизировалась. Такое заявление в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сделал официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов.

«В настоящее время рост распространения короновирусной инфекцией в республике - остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе, санитарно-эпидемиологической службы. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критически период страна миновала», - заявил Коджахметов.

Вместе с тем он добавил, что успокаиваться еще рано и для борьбы с коронавирусом необходимо продолжить снижение показателей по заболеваемости и смертности «не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов пандемии».

Он также заверил, что Минздрав совместно с экспертами продолжает работу по моделированию развития эписитуации в стране.

«Прогнозы вырабатываются, исходя из самого пессимистического сценария и возможных рисков. Это делается для того, чтобы система была готова к любой ситуации», - подчеркнул он, заверив, что «правительство владеет всей необходимой информацией для организации полного контроля над процессом распространения COVID-19», и на основе прогнозов и текущей ситуации «принимаются меры по организации своевременного и качественного оказания медицинской помощи населению».