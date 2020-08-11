Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19

Путин отметил, что она формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Как сообщает РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.
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