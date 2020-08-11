Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Как сообщает РИА Новости , об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», - сказал Путин.

По его словам, вакцина достаточно эффективна и формирует устойчивый иммунитет, к тому же она «прошла все необходимые проверки».

Клинические испытания вакцины, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. 21 июля сообщалось, что у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину, через несколько дней появляется иммунитет к коронавирусу.