В Беларуси во второй день протестов задержали более 2 тыс. человек

Минувшей ночью на акциях протеста в Беларуси задержали более 2 тыс. человек, сообщает издание TYT.by в Telegram.

Как заявили в МВД страны, в ночь с 10 на 11 августа были «очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке».

«Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы», - цитирует издание сообщение МВД.

По данным ведомства, что в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, водители «умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал».

«В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий», - проинформировали в МВД.

Всего по стране задержали более 2 тыс. человек, «в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

«Радио Свобода» пишет, что во время акций протеста в Гомеле задержали до 500 человек. При этом в СИЗО всего около 100 мест.

9 августа в Минске и регионах прошли массовые протестные акции. По данным МВД, день выборов всей стране были задержаны около 3 тыс. человек, боевое оружие силовиками не применялось, погибших нет. Во время ночных столкновений с протестующими силовики активно использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Есть подтверждение, что была стрельба по людям резиновыми пулями. 10 августа протесты в стране продолжились.