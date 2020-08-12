Казахстан обсудит закуп вакцины от коронавируса у России – Токаев

Казахстанская правительственная делегация отправится в этом месяце в Москву, чтобы обсудить закуп российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщается на сайте Акорды, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины», - сообщил Токаев в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против COVID-19.

По мнению Токаева, регистрация вакцины подтверждает «высокий потенциал и авторитет российской науки», а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой.

«Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», - также отметил президент.

Сегодня официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов заявлял, что страна не будет закупать какую-либо вакцину, в том числе и российскую, пока не закончатся ее испытания.

Напомним, что накануне Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Несмотря на то, что Минздрав РФ еще не провел третью фазу испытаний, регистрация дает возможность уже прививать людей. Первыми в России вакцину получат медработники – их провакцинируют в сентябре. А в широкий доступ вакцина поступит 1 января 2021 года.