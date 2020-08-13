Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

Взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, нанес ущерб более чем на $15 млрд, пишет РБК .

«Предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил $15 млрд», - написал в сообщении администрации президента Ливана в Twitter.

Ранее власти Бейрута допускали, что ущерб может вырасти $15 млрд. Первоначально ущерб оценивался в $3-5 млрд.

4 августа на складе в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, везшего груз из Грузии в Мозамбик. В результате взрыва частично или полностью была разрушена почти половина ливанской столицы. По последним данным, погибли 163 человека, более 6 тыс. пострадали, около 300 тыс. жителей города остались без жилья.

По информации Reuters, представители силовых ведомств Ливана за две недели до взрыва направляли письмо президенту Ливана и премьер-министру, в котором предупреждали, что аммиачная селитра представляет опасность для города, ее нужно немедленно обезвредить. Глава ливанского кабмина Хасан Диаб называл в качестве причины взрыва «многолетнюю коррупцию».

8 августа в Бейруте начались протесты – жители потребовали отставки правительства и президента. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали более 700 человек.