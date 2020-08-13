За минувшие сутки коронавирус выявлен у 517 казахстанцев

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена у 517 человек, из них 278 – с симптомами болезни, 239 – бессимптомные носители.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 85 новых случаев, в Карагандинской области – 56, в Алматы – 52, в Западно-Казахстанской области – 39, в столице – 38, в Северо-Казахстанской области – 33, в Акмолинской области – 32, в Туркестанской области – 31, в Костанайской области – 27, в Алматинской области – 21, в Мангистауской области – 21, в Атырауской области – 20, в Жамбылской области – 19, в Павлодарской области – 19, в Шымкенте – 10, в Актюбинской области – 10, в Кызылординской области – 4.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 101 372 случая коронавируса. В этой цифре не учитываются данные по коронавирусной пневмонии, так как Минздрав публикует их отдельно и не включает в общую статистику. Выздоровели 76 756 человек.