Предыдущий руководитель покинул пост по собственному желанию
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Сменился генеральный директор «Пассажирских перевозок»
Фото пресс-службы АО "Пассажирские перевозки"

Решением совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы» и по согласованию с правлением фонда «Самрук-Казына» новым генеральным директором АО «Пассажирские перевозки» назначен немецкий специалист Питер Штурм, сообщает «Казинформ».

Ранее занимавший эту должность Михаэль Кортюм покинул пост в связи с личными обстоятельствами, по состоянию здоровья.

Питер Штурм ранее возглавлял дирекцию Азиатско-Тихоокеанского региона в DB Engineering&Consulting. В целом имеет большой стаж работы в области железнодорожного транспорта и международных перевозок, на протяжении 25 лет занимал различные управленческие должности в международных компаниях, возглавлял подразделения, отвечающие за внедрение инноваций и изменений в области закупок и обслуживания подвижного состава, внедрения информационных технологий, эксплуатации железных дорог и др.

Штурм заверил, что все начатые преобразования по повышению конкурентоспособности и клиентоориентированности компании «Лучший в своем классе» будут продолжены.

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