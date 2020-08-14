Рейсы в Египет из Казахстана будут возобновлены с 14 сентября

С 14 сентября Sunday Airlines возобновляет полеты в Египет из столицы и Алматы, а с октября – из города Шымкент. Причем для пассажиров, которые планируют отдыхать в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, не выезжая за пределы этих курортов, наличие ПЦР-теста не нужно, сообщили в пятницу в пресс-службе авиакомпании SCAT.

«Первые вылеты состоятся 14 сентября. Авиакомпания начинает выполнять прямые перелеты по направлениям Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх и Алматы – Шарм-Эль-Шейх дважды в неделю. На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана. С октября возобновятся прямые рейсы по направлениям Шымкент – Шарм-Эль-Шейх и Костанай – Шарм-Эль-Шейх», - сообщили в авиакомпании.

Здесь отметили, что турфирмы уже начали продажу туров, и их стоимость в среднем «не претерпела каких-либо изменений и осталась на уровне предложений прошлого года».

По данным SCAT, правительство Египта приняло решение разрешить прибытие на курорты Шарм-Эль-Шейх и Хургада без обязательного предварительного прохождения ПЦР-тестов для туристов, прибывающих прямыми чартерными и регулярными рейсами. При этом для туристов, прибывших прямыми рейсами в Шарм-Эль-Шейх или Хургаду и желающих передвигаться по Египту (в другие города и регионы), обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до начала передвижения.

«Для пассажиров, путешествующих транзитом через третьи страны или города (включая Каир и Александрию), также необходимо обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сроком не позднее 72 часов», - уточнили в пресс-службе.