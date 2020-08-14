Сменился аким Темиртау

Нового руководителя города депутатам гормаслихата представил глава Карагандинской области Женис Касымбек. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

«Кайрат Баяндинович – специалист опытный. Надеюсь, он сможет достойно применить свои знания и умения и организовать работу в соответствии с задачами, поставленными главой государства», - отметил Касымбек.

Он также поблагодарил Галыма Ашимова, который освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. По словам Касымбека, за 5 лет работы он «решил многие проблемы» в городе.

Глава региона также поставил задачи перед новым главой города: решать вопросы экологии и безработицы, увеличивать строительство, привлекать инвестиции.

Кайрат Бегимов родился в 1968 году в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт и Алматинскую академию экономики и статистики по специальностям «Инженер промышленного транспорта» и «Управление персоналом, экономист». В разные годы работал на разных должностях в аппаратах акимов районов Караганды, занимал пост руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, был заместителем акима района им. Казыбек би, акимом Октябрьского района, заместителем акима Караганды, возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. В 2018 году был назначен акимом Жезказгана.