Сменился аким Темиртау

Акимом Темиртау стал Кайрат Бегимов, ранее занимавший пост
акима Жезказгана, сообщается на сайте акимата Карагандинской области.
Нового руководителя города депутатам гормаслихата представил глава Карагандинской области Женис Касымбек. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.
«Кайрат Баяндинович – специалист опытный. Надеюсь, он сможет достойно применить свои знания и умения и организовать работу в соответствии с задачами, поставленными главой государства», - отметил Касымбек.
Он также поблагодарил Галыма Ашимова, который освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. По словам Касымбека, за 5 лет работы он «решил многие проблемы» в городе.
Глава региона также поставил задачи перед новым главой города: решать вопросы экологии и безработицы, увеличивать строительство, привлекать инвестиции.
Кайрат Бегимов родился в 1968 году в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт и Алматинскую академию экономики и статистики по специальностям «Инженер промышленного транспорта» и «Управление персоналом, экономист». В разные годы работал на разных должностях в аппаратах акимов районов Караганды, занимал пост руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, был заместителем акима района им. Казыбек би, акимом Октябрьского района, заместителем акима Караганды, возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. В 2018 году был назначен акимом Жезказгана.