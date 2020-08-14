В Алматы произошел пожар на территории студии Казахфильм

"14 августа в 21:33 поступило сообщение от охранника поступило сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-фараби д.176. Силы и средства ДЧС г.Алматы на месте. Работают по повышенному номеру вызова", - говорится в сообщении ДЧС, распространенном поздно вечером в пятницу.

В следующем сообщении ведомство уточнило, что на студии два очага возгорания - "под отдельно стоящим навесом происходит загорание складированных пиломатериалов, а также двухэтажное деревянное строение, угрозы распространения огня нет".

На месте с огнем борются 16 единиц техники и 53 человека.

На распространенном в телеграм-канале БЕСсимтомно журналиста Серикжана Маулетбая видео пожара видно сильное пламя, но постройки невозможно идентифицировать.