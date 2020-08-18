146 человек скончались от коронавируса в Казахстане за неделю

Больше всего умерших в Восточно-Казахстанской области – 27, в Алматы – 25 и в столице – 20. В Западно-Казахстанской области скончались 15 пациентов, в Карагандинской области – 13, в Атырауской области – 10, в Алматинской области – 7, в Шымкенте, Павлодарской и Акмолинской областях зарегистрировано по 6 летальных случаев, в Актюбинской области – 4, по 2 – в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, 1 человек скончался в Кызылординской области.

Всего за время пандемии в Казахстане зарегистрировано 1 415 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Еще 319 человек, заразившихся коронавирусом, по данным на 23 июля, умерли от других заболеваний, и 218 человек умерли от коронавирусной пневмонии.

