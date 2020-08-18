Минздрав обещает полностью обеспечить машинами службы скорой помощи уже к концу этого года

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что поручение президента о 100%-ном оснащении служб скорой помощи автомобилями и реанимобилями будет выполнено на год раньше.

«Главой государства поставлена задача по 100% обеспечению к 2022 году службы скорой медицинской помощи автомобилями и реанимобилями. На сегодняшний день количество имеющегося санитарного автотранспорта по Республике Казахстан составляет 1 967 единиц, из них: 1 326 (67,4%) – в городе, 641 (32,6%) – в сельской местности», - написал Цой на Facebook.

Он уточнил, что в среднем оснащенность машинами скорой помощи по стране составляет 91%, но 58% автомобилей изношены. Кроме того, 30% всех машин скорой помощи составляют УАЗы, которые не оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания неотложной помощи.

«Акиматы регионов в 2019 году в рамках средств местных бюджетов и ГЧП оснастили скорую службу на местах 256 современными автомобилями скорой медицинской помощи. Новый автотранспорт укомплектован медицинскими изделиями и комплектующими в соответствии с утверждёнными стандартами. В рамках Дорожной карты по обновлению санитарного автотранспорта в Республике Казахстан, в 2020 году службу скорой медицинской помощи планируется оснастить 1 167 единицами санитарного автотранспорта отечественного производства через механизм финансового лизинга АО «БРК-Лизинг» из них на 807 единиц заключены договора», - рассказал глава Минздрава.

Он отметил, что производство и поставка запланирована поэтапно с августа по ноябрь, а возмещение лизинговых платежей при этом на 2020-2023 годы предусмотрено в республиканском бюджете через целевые трансферты. По оставшимся 360 единицам автотранспорта поддержана бюджетная заявка министерства на 2021-2023 годы на возмещение лизинговых платежей на общую сумму 11,9 млрд тенге.

«Таким образом, мы планируем выполнить поручение главы государства уже к концу текущего года, а с 2021 года – предусматривать расходы на плановое обновление парка сантранспорта», - заверил Цой.