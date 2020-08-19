Военный мятеж в Мали: президент ушел в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр страны Бубу Сиссе во вторник арестованы мятежными военными, сообщает Русская служба ВВС . В стране была попытка военного переворота и началась она с перестрелки на военной базе возле столицы страны Бамако во вторник утром.

На военной базе в 15 км от столицы офицеры захватили военный лагерь и пошли маршем на столицу. Мятеж возглавили полковники Малик Дьяу, заместитель командующего военным лагерем Кати возле столицы, и генерал Садио Камара. Они взяли штурмом резиденцию президента, где находился также премьер-министр, и арестовали обоих.

Мятеж произошел на фоне недовольства президентом и обвинениями правительства в коррупции. Оппозиционное «Движение 5 июня – Объединение патриотических», одним из лидеров которого является имам Махмуд Дико, популярный консервативный политик, выступающий против французского влияния в республике, поддержало переворот, назвав это народным восстанием, а не мятежом. Дико – лидер протестов – призвал к отставке президента, избранного на второй срок в 2018 году, а в целом руководящего страной с 2013 года.

Агентство ТАСС сообщает, что президент Ибрагим Бубакар Кейта после ареста военными мятежниками объявил в ночь на среду о своей отставке.

«Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент – V) и правительство», - сказал он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения, подчеркнув, что не хочет, «чтобы была пролита кровь» для удержания его у власти.