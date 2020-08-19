В Казахстане намерены снизить штраф для физлиц за нарушение масочного режима до 1 МРП

Госорганы рассматривают возможность снижения штрафа для физлиц за нарушение масочного режима с 30 МРП до 1 МРП, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

«Госорганами в настоящее время рассматривается концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2 778 тенге). Мы активно вовлечены в эту работу», - написал Журсунов на Facebook.

Он также сообщил, что за нарушения карантина сотрудником или покупателем, ответственность будут нести сотрудник или покупатель, а не предприниматель, и комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава это подтверждает.

«Разработан Алгоритм действий должностных лиц (…), где отмечена необходимость четкого разграничения ответственности в случае выявления нарушения: хозяйствующий субъект, либо работник объекта. (...) с внесением в Санитарные правила требований в части ношения физическими лицами защитных масок, выработана позиция по вопросу разграничения ответственности предпринимателя и его потребителя. (…) В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами, каждый факт нарушения рассматривается индивидуально и к административной ответственности привлекается физическое лицо, допустившее нарушение», - приводит он выдержки из официального письма ведомства.