Ранее Лукашенко заявлял о возможности привлечения сил ОДКБ в республике
Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан еще не принял решение по обращению Александра Лукашенко по привлечению сил ОДКБ в ответ на протесты в республике, заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев. По его словам, внешнеполитическое ведомство Казахстана продолжает анализировать ситуацию.

«Все будет в рамках наших обязательств соответствующим образом рассмотрено, если это (обращение о помощи – V) соответствует. Будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», - сказал Ашикбаев.

По его словам, Казахстан пока не готов ответить, подходит ли ситуация в Беларуси под угрозы ОДКБ.

«Мы анализируем» ситуацию, - сказал замминистра.

Лукашенко ранее заявил, что силы ОДКБ могут быть привлечены в республику в ответ на масштабные протесты, в которых власти страны увидели «внешнюю угрозу».

В ОДКБ, помимо Казахстана и Беларуси, входят также Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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