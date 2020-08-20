Токаев поблагодарил всех, кто помогает строить дома для пострадавших от наводнения в Туркестанской области

Поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестанскую область началась с посещения поселка Мырзакент, сообщает его пресс-службы. В частности, глава государства ознакомился с ходом строительства нового микрорайона в поселке Мырзакент для пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

В результате наводнения весной пострадало более 4 тыс. человек, свыше 500 домов было разрушено. Для жителей сел Женис, Жанатурмыс, Достык, потерявших свои дома, был построен новый микрорайон, каждому члену семьи было выделено по 100 тыс. тенге. Также продолжаются строительные работы по восстановлению сел Оргебас и Фирдоуси – здесь жителям, чьи дома подверглись разрушению, было выделено по 17 млн тенге.

В ходе встречи с местными жителями Токаев отметил, что государство оперативно выделило средства из бюджета на восстановление района, подчеркнув, что в критический момент весь народ проявил солидарность и сплоченность.

«Возводится новый микрорайон. Ни один пострадавший не остался на улице. Были учтены потребности каждого жителя. Сюда переедут все нуждающиеся. Скоро все обретут крышу над головой. Ведутся масштабные работы. Как говорится, «когда мы вместе, нам любой груз по силам». Здесь активно работают предприниматели, строители, врачи, простые граждане, многочисленные добровольцы. Выражаю всем искреннюю благодарность», - сказал он, подчеркнув, что внимательно следит за ситуацией в районе.

В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева о принимаемых совместно с Узбекистаном мерах по ликвидации последствий наводнения и недопущению подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Глава государства отметил необходимость продолжить работу в данном направлении.