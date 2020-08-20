В Беларуси возбудили уголовное дело по факту создания координационного совета

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что правоохранительные
органы возбудили уголовное дело по факту создания координационного совета
оппозиции. Он заявил, что деятельность КС направлена на захват власти, сообщает
Sputnik Беларусь.
«Создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», - заявил Конюк.
Как поясняет Sputnik, уголовные дела по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» возбуждает следственное управление КГБ, наказание по этой статье – лишение свободы от 3 до 5 лет.
Координационный совет был создан 14 августа по инициативе Светланы Тихановской, которая в данный момент находится в Литве. В него вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Как отмечала накануне член президиума Мария Колесникова, координационный совет «ставит своей целью поиск путей для преодоления политического кризиса и согласия в обществе». Представитель Тихановской Ольга Ковалькова также отмечала, что совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.