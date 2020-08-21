«Взрывной рост антител» показывает казахстанская вакцина от коронавируса – Аймагамбетов

Доклинические испытания показывают безопасность вакцины, заявил глава МОН
Тамара Вааль, Vласть
Казахстан завершил доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, и первые результаты показывают «взрывной рост антител» у разработчиков-добровольцев. Об этом в пятницу в ходе пленарного заседания августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Еще по теме:
- Здоровые и работающие люди должны сами платить за вакцину от коронавируса – Коджахметов
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
- Казахстан вступил в программу COVAX Facility, предоставляющую доступ к вакцинам от COVID-19
- Порядка 2,2 млн казахстанцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые