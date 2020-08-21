«Взрывной рост антител» показывает казахстанская вакцина от коронавируса – Аймагамбетов

Казахстан завершил доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, и первые результаты показывают «взрывной рост антител» у разработчиков-добровольцев. Об этом в пятницу в ходе пленарного заседания августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Мы гордимся работой наших коллег по разработке вакцин. И наша инактивированная вакцина, и субъединичная вакцина – они все включены в реестр Всемирной организации здравоохранения», - напомнил Аймагамбетов.

Он сообщил, что по инактивированной вакцине Казахстан завершил доклинические испытания.

«Порядка 25 дней назад наши коллеги, разработчики этой вакцины, добровольно вакцинировались. И мы сегодня видим: и по иммуноглобулину М и по иммуноглобулину G взрывной рост антител. И мы видим также по результатам доклинических испытаний безопасность», - рассказал министр.

Он подчеркнул, что предварительные результаты по разработке вакцины «очень хорошие».