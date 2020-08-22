Токаев поручил до ноября разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, который рассказал об основных направлениях деятельности ведомства, сообщается на сайте президента.

В частности, Мирзагалиев доложил о перспективах развития рыбной отрасли в стране. Общий объем рынка рыбы и рыбной продукции в 2019 году составил порядка 66 тыс. тонн, из них на рыболовство приходится 45 тыс. тонн, рыбоводство – 7,4 тыс. тонн, импорт – 43,5 тыс. тонн, экспорт – 30 тыс. тонн. По оценкам ученых, потенциал отечественных водоемов по выращиванию рыбы может достигать до 600 тыс. тонн в год. Токаев указал на необходимость развивать имеющиеся возможности и поручил министерству совместно со всеми областями до ноября разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства.

Напомним, что на заседании правительства во вторник Магзум Мирзагалиев предложил для развития рыбоводства в Казахстане обеспечить субсидиями эту отрасль, работать по типовым проектам и разработать закон «Об аквакультуре». Также он просил акиматы «обратить внимание на имеющийся потенциал и усилить работу по созданию условий для развития рыбоводства».

Также министр рассказал президенту, что совместно с общественностью разработаны дорожные карты по решению экологических проблем городов Алматы, Темиртау, а также Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областей. По этому вопросу Токаев поручил продолжить активную и эффективную работу по улучшению экологии и атмосферного воздуха в регионах страны с определением конкретных индикаторов.

Говоря о планах развития экологического туризма в национальных парках Казахстана, Мирзагалиев отметил, что это позволит привлечь до 70 млрд тенге частных инвестиций в сферу экологического туризма, создать до 4 тыс. новых рабочих мест. Президент поставил задачу укрепления потенциала национальных парков и поручил продолжить работу по продвижению экологического туризма.

Мирзагалиев также проинформировал Токаева о разработке проекта закона «Об ответственном отношении к животным». Глава государства отметил важность данного документа, в том числе в воспитательных целях для подрастающего поколения.

В ходе беседы также были затронуты вопросы геологоразведочной отрасли. Здесь Токаев подчеркнул, что необходимо направить усилия на изучение и привлечение инвестиций с целью освоения малоизученных перспективных бассейнов Казахстана.

Кроме того, Мирзагалиев рассказал о проводимой работе по вводу орошаемых земель в регионах и строительству новых водохранилищ. Глава государства положительно оценил проводимую работу по вводу орошаемых земель, поручил ускорить переход к водосберегающим технологиям и цифровизации водной отрасли.