Минэкологии предложило разработать законопроект об аквакультуре для развития рыбоводства

Для развития рыбоводства в Казахстане необходимо обеспечить субсидиями эту отрасль, работать по типовым проектам и разработать закон «Об аквакультуре». Такие предложения внес во вторник в ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Как отметил Мирзагалиев, министерство совместно с бизнесом определили три блока вопросов, на которых необходимо акцентировать внимание. Это переориентация водоемов с рыболовства на рыбоводство, несовершенство законодательства и недостаточность мер государственной поддержки.

«Просим акиматы обратить внимание на имеющийся потенциал и усилить работу по созданию условий для развития рыбоводства, таких как субсидирование, участие региональных институтов развития, оперативное выделение земельных участков, подведение инфраструктуры и другие меры», - попросил глава Минэкологии.

Он отметил, что научно-производственный центр рыбного хозяйства разработал типовые проекты рыбоводства, что «позволит бизнесу выбрать подходящий тип хозяйства, определить вид рыбы, с учетом финансовых возможностей».

Также, по его мнению, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, так как здесь тоже имеется ряд проблем. В частности, запрет на строительство рыбоводных хозяйств и сооружений в водоохранной полосе, переплата за потребление воды при выращивании рыб. Кроме того, необходимо разрабатывать ПСД и проходить госэкспертизу на строительство прудов и рыбоводных бассейнов.

«Нами проработаны изменения в Налоговый, Водный, Земельный кодексы, а также в законы «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и включены в соответствующий законопроект. Поправки находятся на согласовании в заинтересованных государственных органах и осенью будут внесены в парламент. Кроме того, в ряде стран, где аквакультура имеет успешное развитие, действует отдельный закон, регулирующий отношения в области искусственного выращивания рыбы. Поэтому считаем целесообразным разработать закон «Об аквакультуре», - предложил Мирзагалиев.

Еще одна проблема, которая сдерживает развитие отрасли, – недостаточные меры господдержки, поэтому министр попросил увеличить объем трансфертов регионам для субсидирования рыбоводства и, собственно, расширить виды субсидий.

В целом, отметил Мирзагалиев, учитывая имеющиеся водные ресурсы, существует потенциал для роста объемов выращивания рыбы до 600 тыс. тонн, объем экспорта можно увеличить в 10 раз, привлечь порядка 500 млрд тенге частных инвестиций, налоговые поступления в бюджет могут составить около 28 млрд тенге в год.