К сегодняшнему дню общее количество случаев инфицирования в стране достигло 104,5 тыс.
230 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 230 случаев COVID-19. У 125 заболевших проявились симптомы, у 105 человек была выявлена бессимптомная форма.

В Алматы подтверждено 38 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 28, в столице и Карагандинской области – по 20, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях – по 15, в Павлодарской области – 14, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – по 13, в Костанайской области – 11, в Мангистауской и Туркестанской областях – по 10, в Жамбылской области – 8, в Кызылординской области – 5, в Алматинской области и городе Шымкент – по 4, в Актюбинской области – 2.

Всего в стране подтверждено 104 543 случаев коронавирусной инфекции, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели от КВИ 91 089 человек.

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