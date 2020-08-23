230 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 230 случаев COVID-19. У 125 заболевших проявились симптомы, у 105 человек была выявлена бессимптомная форма.

В Алматы подтверждено 38 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 28, в столице и Карагандинской области – по 20, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях – по 15, в Павлодарской области – 14, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – по 13, в Костанайской области – 11, в Мангистауской и Туркестанской областях – по 10, в Жамбылской области – 8, в Кызылординской области – 5, в Алматинской области и городе Шымкент – по 4, в Актюбинской области – 2.

Всего в стране подтверждено 104 543 случаев коронавирусной инфекции, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели от КВИ 91 089 человек.