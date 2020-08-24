В Минске задержаны двое, членов координационного совета оппозиции

Ольга Ковалькова - лидер партии христианских демократов, является однимиз лидеров штаба Светланы Тихановской. Дылевский - представитель стачечного комитета МТЗ.

МВД Беларуси пока никак не комментировало задержание.

В Беларуси третью неделю не утихают протесты после выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Накануне на марш за новую Беларусь на улицы Минска вышло от 100 до 150 тысяч человек. Оппозиция страны создала координационный совет, который предложил властям переговоры, Лукашенко и его администрация от них отказываются, а действия оппозиции расценивают как попытку захвата власти.