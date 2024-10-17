Операторов связи и «Правительство для граждан» будут проверять для предотвращения финансирования терроризма

Мажилис взял в работу очередной пакет поправок в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Из субъектов финансового мониторинга планируется исключить Фонд социального медицинского страхования, но включить государственную корпорацию «Правительство для граждан» и операторов сотовой связи. Кроме того, практически во все нормы дополняются формулировкой «финансирование распространения оружия массового уничтожения».

Новым законопроектом предлагается разграничить оценку рисков на национальную и секторальную.

Национальная оценка рисков – это определение уровней угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Определять будут с помощью анализа собранных данных на страновом уровне.

Секторальная оценка рисков проводится государственными органами, у которых есть компетенция контролировать соблюдение законодательства субъектами финансового мониторинга.

Из статьи 3 действующего закона разработчики намерены исключить из субъектов финансового мониторинга Фонд социального медицинского страхования, так как его единственным учредителем и акционером является правительство.

«Активы фонда формируются за счет отчислений, взносов, пени, полученной за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов, инвестиционного дохода за минусом комиссионного вознаграждения на обеспечение деятельности фонда, иных, не запрещенных законодательством поступлений», - говорится в обосновании.

Более того, активы фонда размещаются на счетах в Национальном банке и могут быть использованы для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе ОСМС.

В то же время в перечень субъектов финансового мониторинга включат биржевых брокеров, государственную корпорацию «Правительство для граждан» и операторов сотовой связи. Это объясняется тем, что через «Правительство для граждан» заключают сделки, в том числе по купле и продаже движимого и недвижимого имущества, а через операторов сотовой связи можно переводить деньги.

«Принимая во внимание высокий оборот средств через мобильные переводы с баланса на банковские карты, а также перспективы развития данного способа аккумулирования денежных средств, агентство (по финансовому мониторингу – В.) полагает необходимым признать операторов сотовой связи субъектами финмониторинга для устранения уязвимости системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - объясняют разработчики.

Также в обосновании приводится пример: абонент Beeline совершил разовую покупку на 5,5 млн тенге, но вопрос происхождения денег «остается открытым». А по сведениям АО «Jusan Bank», обороты денег по платежным картам OGO Card, созданным совместно с АО «Кселл» и платежной организацией Mastercard, с апреля по июль 2024 года составили 2 млрд тенге.

В статью 4 действующего закона в перечень операций, которые подлежат финансовому мониторингу, войдут также покупка или продажа в наличной форме культурных ценностей, их ввоз в страну и вывоз, а также операции с цифровыми активами.

В целом все нормы законопроекта дополняются формулировкой «и финансирования распространения оружия массового уничтожения».