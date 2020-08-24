Air Astana возобновляет полеты в Турцию с 29 августа

Авиакомпания Air Astana сообщила о возобновлении полетов в Турцию с 29 августа.

«Прямые рейсы в Анталью с 29 августа. Air Astana возобновляет полеты в Анталью из Алматы и Нур-Султана и предлагает выгодные тарифы из городов Казахстана», - говорится в сообщении авиакомпании в Facebook.

Так, билет на рейс из Алматы стоит от 195 300 тенге в обе стороны, из столицы и обратно – от 194 100 тенге, из Шымкента и обратно – от 214 000 тенге, из Актау – от 210 808 тенге в обе стороны.

«Все пассажиры, прибывающие в Турцию, должны пройти термометрию по прилете. После возвращения в Казахстан необходимо будет пройти термометрию и анкетирование», - напомнили в компании.

Авиакомпания SCAT возобновляет рейсы в Турцию в сентябре: первый вылет из Шымкента в Стамбул состоится 2 сентября, из Актау в Стамбул – 4 сентября.

Сегодня комитет гражданской авиации сообщил, что Турция приняла решение возобновить авиасообщение с Казахстаном с 27 августа.