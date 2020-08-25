Рост экономики на уровне 2,8% ожидает Казахстан в 2021 году

Казахстан прогнозирует рост экономики в 2021 году на уровне 2,8% с увеличением до 4,6% в 2025 году. На основе такого базового макроэкономического прогноза сформирован новый трехлетний бюджет. Как ожидают в правительстве, положительный рост будет во всех базовых отраслях. Добыча нефти в 2021 году составил 86 млн тонн, цена за баррель – $35 с 2021-2023 годах, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В зависимости от внешних и внутренних условий разработаны три возможных сценария развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы. С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий», - сказал Даленов.

В базовом сценарии реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году, с ростом в 2025 году до 4,6%. Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн. Также правительство ожидает положительный рост во всех базовых отраслях.

«Обрабатывающая промышленность будет расти опережающими темпами в 6,7% за год над горнодобывающей промышленностью. Среднегодовые темпы роста составят в обрабатывающей промышленности 2,9%, в сельском хозяйстве – 6,2%, в торговле – 5,5%. Экспорт товаров составит $41,4 млрд в 2021 году с увеличением до $51,5 млрд в 2025 году. Импорт увеличится с $36,3 млрд в 2021 году до $37,8 млрд в 2025 году», - проинформировал глава Миннацэкономики.

Таким образом, в трехлетнем бюджете на 2021-2023 годы заложен реальный рост ВВП на уровне 2,8% в 2021 году, 3,7% – в 2022 году и 4,6% – в 2023 году. Инфляция 4-6% в 2021-2022 годах и 4-5% в 2023 году. Объем добычи нефти на уровне 86 млн тонн в 2021 году, 89,6 млн тонн в 2022 году и 100,8 млн тонн в 2023 году, а цен на нефть – $35 за баррель в 2021-2023 годах с учетом консервативного подхода.

«Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) составят в 2021 году 6,9 трлн тенге, в 2022 году – 8,5 трлн тенге, в 2023 году – 9,2 трлн тенге. Гарантированный трансферт предлагается определить в 2021 году в размере 2,7 трлн тенге, в 2022 году – 2,4 трлн тенге и в 2023 году – 2,2 трлн тенге», - рассказал Даленов.

Как отметил он, гарантированный трансферт предлагается направить на финансирование социальных обязательств. Соответственно, «для увеличения финансирования программ развития предлагается привлечение в 2021 году целевого трансферта из Нацфонда в размере 1 трлн тенге».

«Таким образом, поступления по прогнозам составят в 2021 году 11,4 трлн тенге, в 2022 году – 11,8 трлн тенге, в 2023 году – 12 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2021 году в объеме 14 трлн тенге, в 2022 году – 13,8 трлн тенге, в 2023 году – 13,9 трлн тенге», - заключил министр.