Нацбанк просит принять меры для поддержания сберегательной функции Нацфонда

Проект нового республиканского бюджета предусматривает значительное увеличение дефицита госбюджета и объема трансфертов из Национального фонда. Поэтому, как заявил во вторник в ходе заседания правительства глава национального банка Ерболат Досаев, необходимо принять меры для поддержания сберегательной функции Нацфонда и снижения ненефтяного дефицита.

«Проект республиканского бюджета предусматривает значительное увеличение дефицита государственного бюджета и объема трансфертов из Национального фонда. В результате, согласно прогнозу, к концу 2023 года средства Национального фонда составят 30,8% ВВП, приблизившись к уровню неснижаемого остатка – 30% от ВВП», - сказал Досаев.

В этой связи, отметил он, с учетом внедрения в 2021 году контрцикличного бюджетного правила, необходимо будет «принять меры для поддержания сберегательной функции Национального фонда и снижения нефтяного дефицита».

«Объем гарантированных трансфертов на 2021 год предусмотрен в размере 2,7 трлн тенге, на 2022 год – 2,4 трлн тенге, на 2023 год – 2,2 трлн тенге. При этом на 2021 год также предусмотрен целевой трансферт в размере 1 трлн тенге. Средства Национального фонда на конец 2020 года прогнозируются в сумме 27,3 трлн тенге (38,5% к ВВП), 2021 году – 26,6 трлн тенге (34,7%), 2022 году – 26,9 трлн тенге (32,7%), 2023 году – 27,6 трлн тенге (30,8%)», - сказал глава Нацбанка.