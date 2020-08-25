Казахстан пока не возобновляет авиасообщение с Россией

Казахстан возобновляет международные полеты в четыре страны по шести маршрутам, сообщили во вторник в комитете гражданской авиации. Однако в списке стран нет Российской Федерации, как планировалось ранее.

Как сообщили в КГА, начиная с 17 августа, Казахстан поэтапно возобновляет полеты в четыре страны по шести маршрутам – в общей сложности будет 23 рейса в неделю.

В частности, с 17 августа начали выполняться шесть рейсов в неделю из Алматы в Дубаи и пять рейсов и столицы в Дубаи. С 18 августа возобновлено авиасообщение между столицей и Франкфуртом, с частотой пять раз в неделю. С 19 августа полеты выполняются в Беларусь – в Минск из Алматы и столицы, а также в Украину – из Алматы Киев.

«Рейсы в Египет планируется возобновить с 12 сентября текущего года по маршруту Алматы – Шарм-эль-Шейх. С 27 августа снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией», - проинформировали в комитете гражданской авиации.

Стоит отметить, что 12 августа КГА сообщал, что с 17 августа поэтапно будет восстанавливаться авиасообщение и с Российской Федерации, однако сегодня этой страны в списке не оказалось.

«Для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны», - сообщали 12 августа в комитете.