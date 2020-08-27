Об этом его попросил Лукашенко
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Путин заявил о создании резерва из силовиков для помощи Беларуси
Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости.

«Александр Григорьевич (Лукашенко – V) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», - цитирует Путина РИА Новости.

При этом, как сообщает агентство ТАСС, он надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси и считает, что на процессы в этой стране хотят влиять извне ради определенных политических интересов.

В Беларуси третью неделю не утихают протесты после выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция страны создала координационный совет, который предложил властям переговоры, Лукашенко и его администрация от них отказываются, а действия оппозиции расценивают как попытку захвата власти.

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