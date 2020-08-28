Непогода также привела к перебоям с подачей воды в жилые дома
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В США шесть человек стали жертвами урагана «Лаура»
Ураган "Лаура", вид из космоса, фото астронавта Криса Кэссиди

В американском штате Луизиана жертвами урагана «Лаура» стали шесть человек, пишет РБК.

«С горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом», - говорится в Twitter департамента здравоохранения штата.

Среди погибших – 24-летний мужчина, утонувший в лодке. 4 человека погибли из-за падений деревьев.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс отмечает, что это самый мощный ураган из затрагивавших регион. В то же время его последствия менее катастрофичны, чем ожидалось. При этом непогода также привела к перебоям с подачей водопроводной воды в жилые дома Луизианы. Без воды остались 220 тыс. человек.

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