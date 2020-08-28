В США шесть человек стали жертвами урагана «Лаура»

«С горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом», - говорится в Twitter департамента здравоохранения штата.

Среди погибших – 24-летний мужчина, утонувший в лодке. 4 человека погибли из-за падений деревьев.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс отмечает, что это самый мощный ураган из затрагивавших регион. В то же время его последствия менее катастрофичны, чем ожидалось. При этом непогода также привела к перебоям с подачей водопроводной воды в жилые дома Луизианы. Без воды остались 220 тыс. человек.