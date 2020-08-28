В США шесть человек стали жертвами урагана «Лаура»

Непогода также привела к перебоям с подачей воды в жилые дома
В американском штате Луизиана жертвами урагана «Лаура» стали шесть человек, пишет РБК.
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