Еще две семьи погибших медиков получили по 10 млн тенге

Еще две семьи медиков, погибших от коронавирусной инфекции и пневмонии, получили выплаты по 10 млн тенге, еще 1048 медработников получили компенсации по 2 млн тенге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

«По состоянию на 9.00 часов 28 августа государственный фонд социального страхования осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 048 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 5 заявкам на случай летального исхода заболевания», - сообщили в Минтруда.

Наибольшее количество выплат произведено медработникам из столицы – 146, город Алматы – 126, Алматинской – 93, Акмолинской – 80 и Западно-Казахстанской областей – 73.

Как напомнили в ведомстве, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.