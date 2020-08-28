Казахстан намерен просить Китай выдать Акжаркын Турлыбай для отбывания наказания на родине

Генеральная прокуратура Казахстана будет вести переговоры с Китаем о передаче на родину Акжаркын Турлыбай, которая осуждена в Китае на пожизненное лишение свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

«В настоящее время сторона защиты и семья осужденной соотечественницы рассматривают возможным процедуру передачи нашей гражданки в Казахстан. Переговоры по передаче осужденной будут вестись между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Уполномоченным органом КНР», - сообщил МИД Казахстана в своем телеграм-канале.

«Стороне защиты точные сроки передачи в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении», - заявил МИД.

Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года. В июне 2015-го суд приговорил ее к пожизненному лишению свободы, спустя год приговоры был отменен, а дело рассмотрено на новое рассмотрение. В 2019 году суд вновь приговорил Турлыбай к пожизненному лишению свободы.

Сама Турлыбай не признает вину. Вопрос о ее деле поднимался на разных уровнях, в том числе – Касым-Жомартом Токаевым в прошлом году во время его визита в Китай.