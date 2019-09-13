Ранее мать казахстанки попросила президента оказать содействие в ее возвращении на родину
  • 358
В Китае Токаев поднимал на высоком уровне вопрос об Акжаркын Турлыбай

Помощник президента Казахстана Мурат Нуртлеуов на брифинге по итогам визита главы государства в Китай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев знает о письме матери осужденной в КНР казахстанки Акжаркын Турлыбай и поднимал этот вопрос на высоком уровне.

«Мы своевременно получили данное обращение. Прямо перед вылетом в Пекин я доложил главе государства. Касым-Жомарт Токаев этот вопрос поднимал на высоком уровне. Вопрос будет обсуждаться по линии МИД. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы положительно решить данный вопрос», - сказал Нуртлеуов.

Ранее мать осужденной казахстанки обратилась к президенту с просьбой оказать содействие в принятии всевозможных мер по возвращению Акжаркын Турлыбай на родину.

В июне 2015 года суд приговорил казахстанку к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. В мае 2016 года приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Акжаркын Турлыбай свою вину не признает.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Зампреду правления «Атамекена» списали долг по кредиту за мобильный телефон
Новости
Туякбай назвал «подлым переворотом» смещение Бапи с поста председателя ОСДП
Новости
В ООН призвали власти Казахстана реформировать закон о митингах
Новости
Несколько десятков человек собрались на акцию протеста в центре Алматы
Новости
Жанболат Мамай: «Мы могли бы победить на парламентских выборах»
Новости
В Алматы горит склад на рынке «Мизам»