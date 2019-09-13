В Китае Токаев поднимал на высоком уровне вопрос об Акжаркын Турлыбай

Помощник президента Казахстана Мурат Нуртлеуов на брифинге по итогам визита главы государства в Китай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев знает о письме матери осужденной в КНР казахстанки Акжаркын Турлыбай и поднимал этот вопрос на высоком уровне.

«Мы своевременно получили данное обращение. Прямо перед вылетом в Пекин я доложил главе государства. Касым-Жомарт Токаев этот вопрос поднимал на высоком уровне. Вопрос будет обсуждаться по линии МИД. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы положительно решить данный вопрос», - сказал Нуртлеуов.

Ранее мать осужденной казахстанки обратилась к президенту с просьбой оказать содействие в принятии всевозможных мер по возвращению Акжаркын Турлыбай на родину.

В июне 2015 года суд приговорил казахстанку к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. В мае 2016 года приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Акжаркын Турлыбай свою вину не признает.