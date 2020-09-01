​Президент озвучил дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, озвучил дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для предприятий в наиболее пострадавших секторах экономики будут снижены ставки по кредитам, продлена программа предоставления оборотных средств и сокращена нагрузка на фонд оплаты труда.

Охарактеризовав нынешнюю ситуацию в экономике как «всё ещё сложную», Токаев распорядился обеспечить субсидирование процентных ставок до 6% по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Субсидирование должно покрыть 12 месяцев с момента объявления режима ЧП, то есть с 16 марта этого года.

Вместе с этим президент поручил Национальному банку продлить программу пополнения оборотных средств для МСБ. Изначально она должна была завершиться в 2020 году, но теперь её окончание сдвинуто на конец 2021 года. Для программы будут дополнительно выделены 200 млрд тенге, а её общий объем будет доведен до 800 млрд тенге.

«Также поручаю приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору. В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно на этот период снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях. В данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года», - заявил Токаев.