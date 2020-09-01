Количество квот на ЭКО в Казахстане увеличат в 7 раз

С 2021 года в Казахстане в 7 раз увеличат количество квот на экстракорпоральное оплодотворение. Такое поручение в ходе послания народу страны дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Предмет серьезной обеспокоенности – семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с нашими соседями по Центральной Азии неутешительные», - констатировал Токаев.

В этой связи он поручил правительству запустить с 2021 года специальную программу «Ансаган Саби» и увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тыс.

«То есть в 7 раз», - уточнил президент.