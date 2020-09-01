Создать в Казахстане единый институт онлайн-петиций поручил президент

Касым-Жомарт Токаев поручил создать в Казахстане единый институт онлайн-петиций, где граждане могли бы инициировать те или иные реформы.

«Надо признать: формализм и отсутствие оперативности все еще широко присутствует в работе государственных органов. Граждане вынуждены требовать решения своих локальных проблем у центральной власти, обращаться с жалобами к главе государства. Поэтому пора делегировать больше полномочий и ответственности местным руководителям», - заявил Токаев в ходе послания народу страны во вторник.

Он отметил, что благодаря соцсетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране.

«Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций. Правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта», - поручил в этой связи глава государства.