Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 4 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 26,2 млн человек, скончались свыше 866,6 тыс.

В США всего с начала пандемии заразились более 6,1 млн человек, в Бразилии – свыше 4 млн, в Индии – 3,8 млн, в России – более 1 млн. В Перу зарегистрировано 657,1 тыс. случаев заражения, в Колумбии – 633,3 тыс., в ЮАР – более 633 тыс., в Мексике – 610,9 тыс., в Испании – 488,5 тыс., в Аргентине – порядка 451,2 тыс.

В двадцатку стран с наибольшим число заболевших также входят Чили – 416,5 тыс. человек, Иран – 380,7 тыс., Великобритания – порядка 342,7 тыс., Франция – 338,2 тыс., Бангладеш – около 319,7 тыс., Саудовская Аравия – 318,3 тыс., Пакистан – свыше 297 тыс., Турция – 274,9 тыс., Италия – 272,9 тыс., Германия – 248,8 тыс.

Больше всего умерших в США – 186,7 тыс. человек, в Бразилии – 124,6 тыс., в Индии – порядка 67,4 тыс., в Мексике – 65,8 тыс., в Великобритании – 41,6 тыс., в Италии – 33,5 тыс., во Франции – 30,7 тыс., в Испании – 29,2 тыс., в Перу – более 29 тыс. и в Иране – 21,9 тыс.