Эти средства учтут в новом трехлетнем бюджете
Агентство по стратегическому планированию будет создано за счет перераспределения расходов
Иллюстрация Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Для создания нового Агентства по стратегическому планированию и реформам не потребуется дополнительных бюджетных средств. Деньги будут выделены за счет перераспределения существующих расходов, заявил в пятницу в ходе брифинга в правительстве первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

«Финансирование деятельности Агентства по стратегическому планированию и реформам будет за счет перераспределения существующих расходов на выполнение указанных функций. Будет составлен разделительный баланс, и он будет учтен при уточнении бюджета текущего года и формировании республиканского бюджета на следующие три года в рамках законопроекта, который находится сейчас в мажилисе», - заверил Смаилов.

Он отметил, что агентство будет создано за счет перераспределения функций. То есть передачи отдельных функций от министерства национальной экономики. В частности, речь идет о вопросах стратегического планирования, отдельных вопросов по государственному управлению и развитию государственной статистики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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