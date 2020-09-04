В Казахстане аукционы на право недропользования будут проводиться в электронном формате

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и отчитался об итогах деятельности министерства за 7 месяцев текущего года. Также он ознакомил главу государства с перспективами развития топливно-энергетического комплекса страны.

В частности, как сообщается на сайте Акорды, Ногаев доложил о реализации проекта будущего расширения и проекта по управлению устьевым давлением на месторождении Тенгиз, которые позволят увеличить добычу нефти на 12 млн тонн до конца 2022 года, а также проинформировал президента о том, что до 2025 года планируется реализация проектов в нефтегазохимической отрасли на общую сумму $15 млрд.

Также министр рассказал, что с начала года в эксплуатацию было введено 15 объектов возобновляемых источников энергии мощностью 432,05 МВт, до конца года планируется ввести в эксплуатацию объекты ВИЭ общей мощностью 260 МВт.

Кроме этого, в Казахстане с 1 сентября в рамках цифровизации отрасли аукционы на право недропользования будут проводиться в электронном формате, что, по словам Ногаева, упростит процесс, обеспечит прозрачность конкурсных процедур и позволит снизить операционные издержки для предпринимателей.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию энергетической отрасли.