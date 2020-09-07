Великобритания намерена заключить торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания и Евросоюз располагают временем до 15 октября, чтобы заключить торговую сделку по Brexit, в противном случае последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами, говорится в заявлении премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Как сообщает РИА Новости, в понедельник в британской столице стартует заключительный этап переговоров. Для запуска торговой сделки о свободной торговле между Великобританией и ЕС в 2021 году необходимо достигнуть соответствующего соглашения до заседания Совета Европы, а оно запланированного на 15 октября.

«Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше», - отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что Британия не отказывается продолжать обсуждение сотрудничества с ЕС и после провала переговоров.

«Мы будем готовы найти разумные решения по практическим вопросам, таким как перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, если ЕС захочет этого. Наши двери никогда не закроются, и мы будем торговать как друзья и партнеры - но без соглашения о свободной торговле», - отметил премьер-министр, добавив, что британские власти будут «напряженно работать» над переговорами по торговой сделке с ЕС, но не пойдут на компромисс «в отношении основ того, что означает быть независимой страной».

Как напоминает агентство, в ходе предыдущего раунда переговоров стороны не смогли прийти к согласию в вопросах, касающихся сферы рыболовства, а именно границы зон промысла.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января. До конца года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.