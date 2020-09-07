Лаборатория будет проводить четыре вида исследования
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В аэропорту Алматы открылся пункт тестирования на COVID-19
Фото со страницы аэропорта Алматы в Facebook

В аэропорту Алматы открылся пункт специализированной лаборатории по проведению тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

По данным пресс-службы, в лаборатории центра тестирования Grinlab.kz, открытой в терминале международного аэропорта на втором этаже, можно сдать: ПЦР (3 гена, 1 локализация), стоимость исследования – 15 500 тенге; ПЦР (3 гена, 2 локализации) стоимостью 17 500 тенге; ИФА-тест на антитела, его стоимость – 9 000 тенге. Сроки этих трех исследований – 1 день, результаты на русском или английском языке направлются на e-mail. Также в лаборатории можно сдать экспресс-тест на антитела, который делается за 15 минут. Стоимость такого теста – 7 000 тенге.

«Мы провели переговоры с руководством лаборатории, согласовали все моменты, и этот пункт появился у нас на территории терминала. Место предоставлено на коммерческой основе. Особенно удобен этот пункт тестирования для пассажиров, которые летят через Алматы транзитом. Человек делает тест и через 12 часов получает результат на электронную почту», - цитирует пресс-службу аэропорта Алматы агентство Sputnik Казахстан.

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