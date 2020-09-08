Казахстан не рассматривает запрета на экспорт зерна – МСХ

В Казахстане убрано 66% посевных площадей и намолочено 12,2 млн тонн зерна, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Он также отметил, так как в текущем году урожай ожидается не ниже уровня прошлого года, в ведомстве не рассматривают вопрос запрета на экспорт зерна.

«Согласно оперативным данным, на сегодняшний день всего по республике убрано 10,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 66% от их общей уборочной площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 5,3 млн га или 35%. При средней урожайности 11,7 центнера с гектара намолочено 12,2 млн тонн зерна», - рассказал Сапаров.

По его словам, в текущем году Казахстан ожидает собрать урожай не ниже уровня прошлого года, поэтому «МСХ не рассматривает вопрос запрета экспорта зерна».

«Порядка 8 млн тонн зерна прогнозируем (экспортировать – V) в этом маркетинговом году, это с июля 2020 года по июль 2021 года. Традиционные рынки будут сохранены. Это Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Иран – в общем порядка 40 стран», - заверил первый вице-министр.

В свою очередь представитель «Продкорпорации» сообщил, что когда приблизится завершение уборочных работ, то есть дней через 7-10, будет объявлена цена для закупа зерна у сельхозтоваропроизводителей.

Ранее в министерстве сельского хозяйства сообщали, что в этом году планируется собрать урожай на уровне 18 млн тонн.