Актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии

Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а сам он находился в состоянии сильного опьянения. Также в его организме и в салоне автомобиля были обнаружены следы наркотиков. Все улики, включая показания многочисленных свидетелей и видеозаписи, не вызывают сомнений и «со всей очевидностью» доказывают, что аварию устроил именно актер, констатировала судья. К показаниям самого Ефремова, который сначала вину признал, а потом стал ее отрицать, суд не отнесся «как к достоверным», отметив, что подсудимому изначально разъяснили его права, на допросе присутствовал адвокат, на момент беседы со следователями Ефремов был в адекватном состоянии. Показания же свидетелей защиты не подтверждаются другими обстоятельствами и материалами дела.

Напомним, что гособвинение запросило ранее для Ефремова 11 лет колонии строгого режима, но суд учел, что у подсудимого четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка, он имеет госнаграды и страдает хроническими заболеваниями, а «в последнем слове заявил о признании вины», что можно «расценить это как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству».

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он скончался в НИИ имени Склифосовского из-за полученных травм. После смерти пострадавшего Ефремов был задержан и отправлен под домашний арест. В его крови нашли 1,05 мг/л алкоголя, а также следы каннабиноидов и кокаина.

