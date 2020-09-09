Токаев указал на важность поддержки МСБ
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Сагинтаев доложил президенту о подготовке ко второй волне коронавируса
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщила Акорда.

«Президенту было доложено об эпидемиологической ситуации в городе Алматы и проводимой работе по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Сагинтаев доложил о мерах по обеспечению населения рабочими местами и оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан в рамках программы «Дорожная карта занятости».

Токаев в свою очередь отметил важность полного и неукоснительного выполнения президентского послания, осуществления социальных проектов и поддержки малого и среднего бизнеса.

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