Сагинтаев доложил президенту о подготовке ко второй волне коронавируса

Токаев указал на важность поддержки МСБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщила Акорда.
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