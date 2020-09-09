Два новых агентства создадут в Казахстане в течение месяца

В среду президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. Согласно документу в течение месяца в стране должны быть созданы Агентство по стратегическому планированию и реформам и Агентство по защите и развитию конкуренции, передает сайт Акорды.

В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции президент поручил образовать Агентство по стратегическому планированию и реформам. Новому ведомству будут переданы функции и полномочия министерства национальной экономики в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности. Также оно будет наделено функциями и полномочиями по разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации; координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации; согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления; стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации; координации работы в сфере ведомственной статистики; координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

Кроме того, Токаев поручил создать Агентство по защите и развитию конкуренции с передачей ему функций и полномочий министерства национальной экономики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.

«Правительству Республики Казахстан обеспечить: по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций; передачу комитета по статистике министерства национальной экономики с соответствующей штатной численностью в ведение Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с последующим преобразованием его в Бюро национальной статистики», - говорится в тексте указа.

В месячный срок администрация президента должна совместно с председателями образованных ведомств внести Токаеву проекты положений об образованных агентствах и их структур. А совместно с правительством – предложения по перераспределению штатной численности от реорганизуемых государственных органов в образованные агентства, а также по системе оплаты труда их работников.